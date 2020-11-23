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Златан Ибрагимович установил новый рекорд в "Милане"

Златан Ибрагимович установил новый рекорд в "Милане" Форвард "Милана" Златан Ибрагимович установил новый рекорд.
Футбол
23 ноября 2020 г. 02:29
Златан Ибрагимович установил новый рекорд в Милане
Златан Ибрагимович

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович установил новый рекорд.

Как передает Report, первый гол в матче 8-го тура Серии А с "Наполи" забил на 20-й минуте. 39-летний нападающий после передачи с фланга классным ударом головой почти от линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот. Шведский нападающий во втором тайме удвоил преимущество "Милана". В итоге встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу "россонери".

Ибрагимович забил уже в восьмом матче Серии А подряд. Он стал первым футболистом в истории "Милана", которому удалось это сделать.

"Милан", набрав 20 очков в семи турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ибрагимович принял участие в 6 матчах первенства, забил 10 голов (2 - с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

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Версия на азербайджанском языке Zlatan İbrahimoviç "Milan"da yeni rekorda imza atdı

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