​Златан Ибрагимович: Буду бороться, чтобы изменить ход текущего сезона

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с "Миланом".

Как передает Report, соглашение 38-летнего форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон.

"Возвращаюсь в клуб, который крайне уважаю, и в город, который люблю. Буду бороться бок о бок с товарищами по команде, чтобы изменить ход текущего сезона. Сделаю все, чтобы мы могли достичь наших целей", - приводит слова Ибрагимовича официальный сайт "Милана".

Последним клубом Златана был "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-черными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.