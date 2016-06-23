"Зиря" заключила контракт с очередным футболистом

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Зиря" пополнил состав еще одним легионером.

Как сообщает Report, бронзовый призер Премьер-лиги Азербайджана заключил 3-летний контракт с игравшим в прошлом сезоне в "Раван" Ясином Гамидом.

23-летний нападающий стал вторым футболистом, с которым "Зиря" сегодня заключила контракт. До этого 2-летний контракт был подписан с албанским полузащитником Герхардом Прогни.

Отметим, что Ясин Гамид уроженец Украины с египетскими корнями. Нападающий выступал в клубах "Харьков", "Металлург" и "Сталь". Футболист играл также в сборной Украины по футболу U-19.