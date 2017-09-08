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    "Зиря" расстался с футболистом из Гаити

    Керван Бельфор перешел в индийский клуб Джамшедпур

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Зиря" расстался с футболистом Керваном Бельфором.

    Об этом Report сообщил главный тренер столичной команды Айхан Аббасов.

    25-летнего нападающего не взяли на выездной матч с "Габалой" IV тура Премьер-лиги Азербайджана. По словам А.Аббасова, в ближайшие дни футболист из Гаити направится в лагерь индийского клуба "Джамшедпур", с которым заключил годовой контракт.

    Отметим, что Керван Бельфор выступает в "Зиря" с 16 июня. В то время он подписал контракт на условиях 1+1. В составе азербайджанского клуба футболист сборной Гаити также участвовал на матчах Лиги Европы и забил 1 мяч.

    Хотя Бельфор вышел на игровое поле в первых двух турах Премьер-лиги Азербайджана, на последнем матче с "Сумгайытом" его оставили в запасе. 

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