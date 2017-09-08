"Зиря" расстался с футболистом из Гаити

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Зиря" расстался с футболистом Керваном Бельфором.

Об этом Report сообщил главный тренер столичной команды Айхан Аббасов.

25-летнего нападающего не взяли на выездной матч с "Габалой" IV тура Премьер-лиги Азербайджана. По словам А.Аббасова, в ближайшие дни футболист из Гаити направится в лагерь индийского клуба "Джамшедпур", с которым заключил годовой контракт.

Отметим, что Керван Бельфор выступает в "Зиря" с 16 июня. В то время он подписал контракт на условиях 1+1. В составе азербайджанского клуба футболист сборной Гаити также участвовал на матчах Лиги Европы и забил 1 мяч.

Хотя Бельфор вышел на игровое поле в первых двух турах Премьер-лиги Азербайджана, на последнем матче с "Сумгайытом" его оставили в запасе.