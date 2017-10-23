 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Зинедин Зидан лучший тренер года по версии ФИФА

    Приз лучшему тренеру на церемонии в Лондоне вручил Клаудио Раньери

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.

    Как передает Report, в споре за это звание он опередил главного тренера «Челси» Антонио Конте и рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    Приз лучшему тренеру на церемонии в Лондоне вручил Клаудио Раньери, который стал лучшим наставником 2016 года.

    В 2017 году «Реал» под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi