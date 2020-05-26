Зинедин Зидан https://report.az/storage/news/96e2f0c140aec0a657d85941ca85da15/2927ed41-4ce0-4f33-ba81-b264a413f654_292.jpg

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.

Как передает Report, Зидан является единственным тренером, которому удалось выиграть три лиги чемпионов подряд. Все три победы были одержаны со "сливочными" - в 2016, 2017 и 2018 годах. Всего Зидан выиграл 26 матчей в рамках Лиги чемпионов.

На втором месте находится нынешний главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Ему удалось дважды привести "Барселону" к победе в Лиге чемпионов (2009 и 2011 годы).

Замкнул тройку лучших наставников в истории Лиги чемпионов нынешний главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов с двумя клубами – с "Миланом" в 2003 и 2007 годах и с "Реалом" в 2014 году.