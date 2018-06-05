Зидан покинул Реал из-за разногласий с Пересом по поводу трансферов

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул клуб из-за разногласий с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

По информации источника, 45-летний французский специалист просил у Переса приобрести бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара для усиления команды на следующий сезон, однако босс «Реала» отказал Зидану.

Вдобавок Перес сообщил Зидану о своих намерениях приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, но француз был доволен основным вратарём мадридцев Кейлором Навасом.

4 января 2016 года Зидан был назначен главным тренером «Реала», сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством «Реал» стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА (дважды) и победителем клубного чемпионата мира (дважды). В общей сложности «Королевский клуб» завоевал вместе с Зиданом девять трофеев.