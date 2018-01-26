Журналист Пирс Морган предложил Трампу стать тренером "Арсенала"

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Британский журналист и телеведущий Пирс Морган, являющийся болельщиком «Арсенала», подарил президенту США Дональду Трампу именную футболку «канониров» с 45-м номером и предложил американскому лидеру стать тренером лондонской команды.

Как передает Report, об этом Мориган написал на своей странице в «Твиттере».

«Тот момент, когда я приглашаю президента Трампа стать новым тренером «Арсенала», потому что он строит крепкую защитную стену, имеет атакующую философию и хочет выигрывать большие трофей любой ценой», — говорится в сообщении журналиста.