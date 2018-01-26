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    Журналист Пирс Морган предложил Трампу стать тренером "Арсенала"

    Он подарил президенту США именную футболку «канониров» с 45-м номером

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Британский журналист и телеведущий Пирс Морган, являющийся болельщиком «Арсенала», подарил президенту США Дональду Трампу именную футболку «канониров» с 45-м номером и предложил американскому лидеру стать тренером лондонской команды.

    Как передает Report, об этом Мориган написал на своей странице в «Твиттере».

    «Тот момент, когда я приглашаю президента Трампа стать новым тренером «Арсенала», потому что он строит крепкую защитную стену, имеет атакующую философию и хочет выигрывать большие трофей любой ценой», — говорится в сообщении журналиста.

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