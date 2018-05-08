Жозе Моуринью заплатит 800 тыс. евро за уклонение от уплаты налогов

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет вынужден выплатить испанской казне штраф по итогам расследования его уклонения от налогов.

Как сообщает Report со ссылкой на издание El Mundo, в 2011 и 2012 годах, когда португальский специалист занимал пост главного тренера испанского "Реал Мадрида", он скрыл от налоговых служб Испании факт получения 3,3 млн евро за использование имиджевых прав. Опытный специалист выразил готовность заплатить в испанскую казну 800 тыс. евро., чтобы избежать тюремного заключения сроком до 12 месяцев.

Отметим, что Жозе Моуринью возглавлял "Реал Мадрид" с 2010 по 2013 год.