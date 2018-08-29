Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может быть уволен, если его команда проиграет в 4-м туре АПЛ "Бёрнли".

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, контракт Моуринью с "Манчестер Юнайтед" действует до 2020 года. По данным источника, в случае увольнения клуб будет вынужден заплатить португальскому специалисту около 13 млн евро за досрочный разрыв контракта.

Отметим, что в мае 2016 года Жозе Моуринью был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед", за этот период клуб стал победителем Лиги Европы, Кубка английской футбольной лиги и Суперкубка Англии.