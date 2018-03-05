Жозе Моуринью будет сотрудничать с телеканалом Russia Today во время ЧМ-2018

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер английской команды "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет сотрудничать с телеканалом Russia Today (RT) во время чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как сообщает Report, согласно договоренности, 55-летний португальский специалист в качестве эксперта будет делиться своими мыслями о ходе матчей мундиала.

Ранее соглашение с Russia Today заключил бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель.

Отметим, что матчи чемпионата мира пройдут в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля.