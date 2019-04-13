Александр Селенков: Жаль, что Рамиль Шейдаев не может выступать за сборную России

Бывший тренер футбольной академии "Зенит" Александр Селенков в интервью "Радио Зениту" рассказал об игроке сборной Азербайджана, ныне выступающем за "Крылья советов" Рамиле Шейдаеве, сообщает Report со ссылкой на sports.ru.

Селенков отметил, что он забивал гол почти в каждом матче, когда играл за 96-й год за СДЮШОР "Зенит".

"Уже тогда было видно, что это футболист высокого уровня. Он принял азербайджанское гражданство и очень жаль, что не сможет выступать за сборную России. Я уверен, что он покажет себя ещё. "Крылья Советов" – это не его предел", - подчеркнул он.

Отметим, что Рамиль Шейдаев является воспитанником футбольной академии "Зенит", в котором играл до 2016 года. Александр Селенков был тренером в академии в 2005-2014 годах.