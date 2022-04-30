"Зенит" выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд

Футбольный клуб "Зенит" в рамках 27-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 обыграл московский "Локомотив" (3:1).

Футбольный клуб "Зенит" в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 обыграл московский "Локомотив" (3:1).

Как передает Report, благодаря победе, "Зенит" обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую Премьер-Лигу в четвертый раз подряд.

Напомним, что петербуржцы в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у "Спартака" - 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть - в Суперкубке страны и одна - в Кубке Премьер-Лиги.