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"Зенит" выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд

"Зенит" выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд Футбольный клуб "Зенит" в рамках 27-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 обыграл московский "Локомотив" (3:1).
Футбол
30 апреля 2022 г. 23:09
Зенит выиграл чемпионат России в четвертый раз подряд

Футбольный клуб "Зенит" в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 обыграл московский "Локомотив" (3:1).

Как передает Report, благодаря победе, "Зенит" обеспечил себе досрочное чемпионство в России. Команда из Санкт-Петербурга выиграла Российскую Премьер-Лигу в четвертый раз подряд.

Напомним, что петербуржцы в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у "Спартака" - 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть - в Суперкубке страны и одна - в Кубке Премьер-Лиги.

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