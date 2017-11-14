Завтра рассмотрят вопрос о главном тренере сборной Италии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Судьба главного тренера сборной Италии по футболу Джампьеро Вентуры решится 15 ноября.

Как сообщает Report, об этом в интервью La Gazzetta dello Sport сказал президент Итальянской федерации футбола Карло Тавеккио.

Тавеккио выразил сожаление тем, что они не смогли завоевать путевку в финал чемпионата мира 2018 года. Происходящее он назвал спортивной неудачей: "Мы должны принять совместное решение. С этой целью завтра проведем встречу с официальными представителями федерации и проведем всесторонний анализ".

Отметим, что сборная Италии не смогла получить путевку в финал предстоящего в России чемпионата мира из-за поражения шведской команде в итоге двух матчей (0:0, 0:1) в этапе плей-офф. Четырехкратные чемпионы мира в последний раз оставались в стороне от мундиала в 1958 году.