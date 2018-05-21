Завершился чемпионат Азербайджана по футболу

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Очередной сезон азербайджанской футбольной Премьер-лиги завершился матчем между агдамским "Карабахом" и "Габалой".

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова оформили победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 22-й минуте Дани Кинтана.

По итогам 28 матчей агдамский клуб набрал 65 очков. У завершившей сезон на втором месте "Габалы" - 49 очков, а у бронзового призера "Нефтчи" - 46.

По завершении матча на стадионе "Азерсун Арена" состоялась церемония награждения призеров чемпионата Азербайджана.

Также был награжден лучший бомбардир чемпионата Багали Дабо из "Габалы", забивший 13 голов.