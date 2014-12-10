Завершились матчи 6-го тура Лиги чемпионов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря в четырех квартетах стартовал 6-й тур группового турнира Лиги чемпионов-2014/15.

Как сообщает Report, окончательно стали известны 8 участников плей-офф Лиги чемпионов, а также четыре клуба, которые продолжат выступления в Лиге Европы.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют: "Атлетико" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Реал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Монако" (Франция), "Байер" (Германия), "Боруссия" Д (Германия), "Арсенал" (Англия).

В 1/16 финала Лиги Европы отправятся "Олимпиакос" (Греция), "Ливерпуль" (Англия), "Зенит" (Россия) и "Андерлехт" (Бельгия).

Отметим, что в группе D после заключительного тура произошла смена лидера - место "Боруссии" занял лондонский "Арсенал", который разгромил "Галатасарай" 4:1. Дортмундцы же свели вничью 1:1 встречу с "Андерлехтом" и уступили первую строчку только за счет меньшего количества забитых мячей.

Также поменялся лидер и в квартете С - "Монако" обыграл "Зенит" 2:0 и опередил "Байер", на счету которого ничья 0:0 с "Бенфикой". К слову, монегаски стали лучшей командой в плей-офф по показателю пропущенные мячи - в этом представитель Лиги 1 Франции обошел такие команды как "Реал", "Барселона", "Бавария". "Монако" пропустил в свои ворота лишь 1 гол в 6 матчах.