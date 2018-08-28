 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Завершилась деятельность "Футбольной школы Манчестер Юнайтед" в Баку

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Срок деятельности действующей в Баку "Футбольной школы Манчестер Юнайтед" истек согласно заключенному между сторонами контракту. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, за время деятельности проект был поддержан компанией "Bakcell". 

    Учрежденная в 2014 году в целях развития детского футбола школа действовала в рамках совместного сотрудничества АФФА, компании "Bakcell" и английского клуба "Манчестер Юнайтед". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi