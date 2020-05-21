Защитник "Габалы" переходит в "Сабах"

Футболист "Габалы" Амин Сейдиев переходит в клуб "Сабах".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт регионального представителя, 22-летний защитник заключил контракт на переход в столичный клуб сроком на 3 года.

Соглашение между "Габалой" и "Сабахом" вступит в силу после сезона 2019/2020, затем футболист продолжит карьеру в Баку.

Отметим, что Амин Сейдиев, воспитанник футбольной академии "Габалы", дебютировал в основной команде в сезоне 2017/2018. Он забил 1 гол в 39 матчах. Это первый летний трансфер "Сабаха".