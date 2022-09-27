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Защитник "Барселоны" может пропустить ЧМ в Катаре

Защитник "Барселоны" может пропустить ЧМ в Катаре Уругвайский центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо согласился провести операцию из-за разрыва сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра.
Футбол
27 сентября 2022 г. 03:39
Защитник Барселоны может пропустить ЧМ в Катаре

Уругвайский центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо согласился провести операцию из-за разрыва сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, медицинская процедура состоится в среду в Финляндии, после которой будет составлено еще одно медзаключение.

Араухо получил травму в расположении сборной Уругвая, когда команда в рамках товарищеской встречи встречалась с Ираном. Защитник повредил ногу уже на 5-й минуте матча, после чего покинул поле. О точных сроках восстановления не сообщается, но ожидается, что футболист может пропустить чемпионат мира в Катаре, который начнется 20 ноября.

Напомним, кроме Араухо травмы в расположениях сборных получили также другие футболисты "Барселоны": Френки де Йонг, Мемфис Депай, Жюль Кунде и Усман Дембеле.

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