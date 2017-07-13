Загребское "Динамо" отправило главного тренера в отставку

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер хорватского "Динамо" (Загреб) Ивайло Петев отправлен в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с болгарским специалистом расстались по обоюдному согласию.

Решение об отставке И.Петева было принято за два дня до старта нового сезона. Временно 42-летнего специалиста заменяет Марио Цвитанович.

Петев работал в "Динамо" с 27 сентября 2016 года. Под его руководством загребцы впервые за последние 10 лет завершили сезон без титулов.

Команда присоединится к борьбе с III квалификационного раунда Лиги Европы.

Отметим, что в июне 2014 года Ивайло Петев должен был работать в "Габале". Стороны даже пришли к предварительному согласию. Однако, в то время молодой специалист продлил контракт с кипрским АЕЛ (AEL).