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    Загребское "Динамо" отправило главного тренера в отставку

    Решение об отставке Ивайло Петева было принято за два дня до старта нового сезона

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер хорватского "Динамо" (Загреб) Ивайло Петев отправлен в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с болгарским специалистом расстались по обоюдному согласию.

    Решение об отставке И.Петева было принято за два дня до старта нового сезона. Временно 42-летнего специалиста заменяет Марио Цвитанович.

    Петев работал в "Динамо" с 27 сентября 2016 года. Под его руководством загребцы впервые за последние 10 лет завершили сезон без титулов.

    Команда присоединится к борьбе с III квалификационного раунда Лиги Европы.

    Отметим, что в июне 2014 года Ивайло Петев должен был работать в "Габале". Стороны даже пришли к предварительному согласию. Однако, в то время молодой специалист продлил контракт с кипрским АЕЛ (AEL). 

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