Задолжавшая футболисту сборной Азербайджана "Бурсаспор" не допущена в Суперлигу

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Лицензионная комиссия Футбольной федерации Турции обнародовала имена клубов, сумевших завоевать лицензии в УЕФА и на внутренние соревнования на сезон 2017-2018 гг.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу федерации, из 16 обратившихся клубов 12 получили положительный ответ на получение лицензии для участия в континентальных соревнованиях.

Из представителей Суперлиги требованиям лицензии смогли ответить “Антальяспор”, “Коньяспор”, “Аланьяспор”, “Бешикташ”, “Фенербахче”, “Галатасарай”, “Генджлербирлии”, “Касымпаша”, “Башакшехир”, “Османлыспор” и “Трабзонспор”, из первой Лиги - “Гиресунспор”.

Из 56 обратившихся для участия во внутренних соревнованиях 11 клубов получили лицензию. Из Суперлиги это - “Карадемир Карабюкспор”, из I Лиги - “Алтынорду”, “Элазыгспор”, “Ени Малатьяспор”, “Гезтепе”, из II Лиги - “Стамбулспор”, “Хаджеттепе”, “Кахраманмараш”, “Кечиоренгюджю”, “Кыркларелиспор” и “Конья Анадолу Сельджукспор”.

Остальным 49 клубам лицензионная комиссия федерации дала 30 или 60 дней на устранение недочетов.

Среди не сумевших получить лицензию клубов - "Бурсаспор", чью форму носил нападающий сборной Азербайджана Дениз Йылмаз. Как утверждает местный сайт futbolarena.com, представитель Бурсы не смог получить лицензию из-за жалоб футболистов Дениза Йылмаза, Бакае Траоре и Томаса Неджида на задолженности.

Отметим, что Дениз Йылмаз несколько дней назад был отстранен от основной команды клуба "Бурсаспор". Турецкая пресса сообщает, что 29-летний нападающий был наказан за обращение с жалобой в ФИФА из-за неполучения зарплаты.