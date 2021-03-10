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Задержан болельщик ПСЖ, который пытался сорвать сон игрокам "Барселоны"

Задержан болельщик ПСЖ, который пытался сорвать сон игрокам "Барселоны" Фанаты "Пари Сен-Жермен" попытались помешать игрокам "Барселоны" восстановиться в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
10 марта 2021 г. 20:53
Задержан болельщик ПСЖ, который пытался сорвать сон игрокам Барселоны

Фанаты "Пари Сен-Жермен" попытались помешать игрокам "Барселоны" восстановиться в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на RMC, неназванный болельщик французской команды снял номер в том же отеле, в котором остановилась "Барселона".

В 4 часа утра другие болельщики ПСЖ устроили фейерверк у отеля, чтобы нарушить сон футболистов соперника, а через час фанат включил пожарную сигнализацию в здании. Позже его доставили в местное отделение полиции.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - "Барселона" состоится сегодня, 10 марта, в Париже (Франция). Первый матч завершился победой парижан со счётом 4:1.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın qaldığı oteldə yanğın siqnalını işə salan azarkeş saxlanıldı

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