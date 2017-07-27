За татуировку с гербом клуба ФК предоставит болельщикам бесплатную абонентскую карту

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Клуб испанской Сегунды "Уэска" предложил своим болельщикам необычный способ получить бесплатный абонемент на домашние матчи будущего сезона. Как сообщает Report, все фанаты, которые сделают татуировки с клубным гербом, получат бесплатный билет в сезоне 2017/2018.

К тому же, "Уэска" готова каждому заинтересованному в этом болельщику оплатить часть стоимости татуировки в размере 60 евро. Таким образом, в клубе рассчитывают повысить посещаемость в предстоящем сезоне, а также продать более 4 тыс. абонементов.

Отметим, что учрежденная в 1960 году "Уэска" никогда не выступала в Ла Лиге.