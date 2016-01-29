​За договорные матчи в Латвии ввели уголовное наказание

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Уголовный Кодекс Латвии внесены поправки, предусматривающие ужесточение наказания за манипулирование результатами спортивных соревнований.

Как передает Report, 28 января 2016 года парламент Латвии одобрил поправки к закону о спорте, а также к Уголовному Кодексу страны.

Теперь закон о спорте содержит четкую формулировку понятия "манипуляции результатами спортивных соревнований", а новая статья в Уголовном Кодексе предусматривает введение наказания за подобные нарушения.

Ранее договорные матчи в Латвии регулировались статьями о незаконном получении материальных ценностей и коммерческом подкупе.

По сообщению пресс-службы Сейма Латвии, теперь организаторам договорных матчей будет грозить тюремное заключение на срок до 1 года. Ранее законопроект предусматривал и более серьезные наказания: за организацию "договорняков", связанную с приемом или передачей материальных ценностей, предлагалось ввести наказание в виде тюремного заключения сроком до 3 лет. Если же договорной матч организован группой лиц или в нем задействован особо крупный размер денежных средств, законопроект предлагал применять наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Принятые поправки вступят в законную силу 1 марта 2016 года.