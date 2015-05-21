 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Ювентус" завоевал юбилейный Кубок Италии - ВИДЕО

    Команда обыграла Лацио в финале Кубка Италии

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В финальном матче Кубка Италии на стадионе "Олимпико" в Риме "Ювентус" со счётом 2:1 победил "Лацио".

    Как передает Report, римляне повели в счёте на четвёртой минуте благодаря точному удару Штефана Раду.

    Команда из Турина отыгралась на 11-й минуте благодаря точному удару Джорджо Кьеллини. В основное время команды больше мячей не забили и для определения победителя потребовались дополнительные полчаса. На 97-й минуте победный мяч забил Алессандро Матри.

    "Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 10-й раз в своей истории. При этом трофей "старой синьоре" покорился впервые с 1995 года.

    Кубок Италии. Финал

    Ювентус (Турин) – Лацио (Рим) – 2:1 (дв)

    Голы: Раду, 4 (0:1); Кьеллини, 11 (1:1); Матри, 97 (2:1).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi