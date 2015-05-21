"Ювентус" завоевал юбилейный Кубок Италии - ВИДЕО

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В финальном матче Кубка Италии на стадионе "Олимпико" в Риме "Ювентус" со счётом 2:1 победил "Лацио".

Как передает Report, римляне повели в счёте на четвёртой минуте благодаря точному удару Штефана Раду.

Команда из Турина отыгралась на 11-й минуте благодаря точному удару Джорджо Кьеллини. В основное время команды больше мячей не забили и для определения победителя потребовались дополнительные полчаса. На 97-й минуте победный мяч забил Алессандро Матри.

"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 10-й раз в своей истории. При этом трофей "старой синьоре" покорился впервые с 1995 года.

Кубок Италии. Финал

Ювентус (Турин) – Лацио (Рим) – 2:1 (дв)

Голы: Раду, 4 (0:1); Кьеллини, 11 (1:1); Матри, 97 (2:1).