"Ювентус" в связи с пандемией коронавируса может продать Роналду

Финансовые потери, причинённые итальянскому "Ювентусу" в связи с пандемией коронавируса, могут заставить руководство туринского клуба продать нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Il Messaggero, из-за экономических проблем маловероятно, что "Ювентус" сможет продолжать платить Роналду прежнюю зарплату, когда сезон возобновится. В настоящее время 35-летний португалец обходится "старой синьоре" в 31 млн евро в год.

Отмечается, что одним из вариантов решения проблемы является продажа Криштиану в другой клуб. В таком случае "Ювентус" готов рассмотреть предложения от 70 млн евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Криштиану в 32 матчах за "Ювентус" во всех турнирах забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Из-за пандемии коронавируса 11 марта итальянская серия А была приостановлена.