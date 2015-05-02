​“Ювентус” в четвёртый раз подряд стал чемпионом Италии

Этот чемпионский титул стал для "Ювентуса" 31-м

2 мая, 2015 23:10

https://report.az/storage/news/2ccb93fe377f93f4d0a0ca4801195559/02915139-1206-4c4b-aa54-793c7f3db1d7_292.jpg Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Туринский "Ювентус" одержал гостевую победу над генуэзской "Сампдорией" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Как передает Report, встреча 34-го тура национального первенства завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором мяча стал Артуро Видаль (32-я минута). Благодаря победе "Ювентус" увеличил отрыв от ближайшего преследователя "Лацио" до 17 очков. Этот чемпионский титул стал для "Ювентуса" 31-м и четвертым подряд.

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