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    ​“Ювентус” в четвёртый раз подряд стал чемпионом Италии

    Этот чемпионский титул стал для Ювентуса 31-м

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Туринский "Ювентус" одержал гостевую победу над генуэзской "Сампдорией" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу.

    Как передает Report, встреча 34-го тура национального первенства завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Автором мяча стал Артуро Видаль (32-я минута).

    Благодаря победе "Ювентус" увеличил отрыв от ближайшего преследователя "Лацио" до 17 очков.

    Этот чемпионский титул стал для "Ювентуса" 31-м и четвертым подряд.

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