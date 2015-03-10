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    ​"Ювентус" увеличил отрыв от "Ромы" до 11 очков

    Встреча Ювентус - Сассуоло завершилась со счётом 1:0

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Ювентус" победил "Сассуоло" в матче 26-го тура итальянской Серии А.

    Как передает Report, встреча проходила в Турине на стадионе "Ювентус" и завершилась со счётом 1:0.

    Гости потерпели четвёртое поражение в турнире подряд.

    Единственный гол на 82-й минуте забил Поль Погба, ударом из-за пределов штрафной, поразивший правый угол ворот.

    После 26 туров чемпионата Италии "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 61 очко, что на 11 баллов больше, чем у идущей второй "Ромы". "Сассуоло", набравший 29 баллов, находится на 14-й строчке.

    Италия - Серия А. 26-й тур

    "Ювентус" (Турин) – "Сассуоло" (Сассуоло) – 1:0

    Голы: Погба, 82 (1:0).

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