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"Ювентус" проявляет интерес к Зидану

"Ювентус" проявляет интерес к Зидану Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может продолжить профессиональную карьеру в Италии
Футбол
17 февраля 2021 г. 00:09
Ювентус проявляет интерес к Зидану
Зинедин Зидан

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может продолжить профессиональную карьеру в Италии.

Как передает Report со ссылкой на издание El Chiringuito, в услугах 48-летнего французского специалиста заинтересован "Ювентус".

Сообщается, что представители туринского клуба уже связались с Зиданом. На данный момент главным тренером туринцев является Андреа Пирло.

В прошлом сезоне "Реал" под руководством Зидана стал чемпионом Испании. В нынешнем сезоне мадридский клуб набрал в 23 встречах 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры.

"Ювентус" набрал в 21 матче 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является миланский "Интер" (50).

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