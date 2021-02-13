"Ювентус" проиграл "Наполи" и прервал трехматчевую победную серию

"Ювентус" проиграл "Наполи" со счетом 0:1 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини провел 400-й матч в чемпионатах Италии и 500-й - в составе туринского клуба во всех турнирах.
"Ювентус" прервал серию из трех побед кряду в чемпионате. Туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. "Наполи" поднялся на четвертую строчку, набрав 40 очков.
В следующем туре подопечные Пирло 22 февраля примут "Кротоне". "Наполи", главным тренером которого является Гаттузо, днем ранее на выезде сыграет с "Аталантой".