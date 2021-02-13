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"Ювентус" проиграл "Наполи" и прервал трехматчевую победную серию

"Ювентус" проиграл "Наполи" и прервал трехматчевую победную серию "Ювентус" проиграл "Наполи" со счетом 0:1 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
13 февраля 2021 г. 23:07

"Ювентус" проиграл "Наполи" со счетом 0:1 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гол с пенальти на 31-й минуте забил Лоренцо Инсинье. Этот мяч стал для него сотым за неаполитанскую команду, он стал седьмым игроком клуба, достигнувшим этой отметки, и первым - среди итальянцев.

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини провел 400-й матч в чемпионатах Италии и 500-й - в составе туринского клуба во всех турнирах.

"Ювентус" прервал серию из трех побед кряду в чемпионате. Туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. "Наполи" поднялся на четвертую строчку, набрав 40 очков.

В следующем туре подопечные Пирло 22 февраля примут "Кротоне". "Наполи", главным тренером которого является Гаттузо, днем ранее на выезде сыграет с "Аталантой".

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