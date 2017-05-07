“Ювентус” потерял очки на своём поле в Серии А впервые с 23 сентября 2015 года

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ «Ювентус» ушёл от поражения в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино».

Как передает Report, встреча проходила в Торино на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 1:1.

В дебюте второго тайма Адем Ляич пробил над стенкой в ближнюю девятку, мяч рикошетом от перекладины залетел точно в створ. На 92-й минуте Гонсало Игуаин обработал мяч на границе штрафной, развернулся, сдвинулся в центр и с 20 метров пробил низом в угол.

«Ювентус» не терял очки на своём поле в Серии А с 23 сентября 2015 года, когда сыграл вничью с «Фрозиноне» (1:1). После этого туринцы выиграли 33 матча подряд. Беспроигрышная серия «Юве» в чемпионате Италии на своём поле длится 36 матчей.

«Ювентус» (85 очков) занимает первое место в Серии А, опережая «Наполи» на 8 очков. «Торино» (50 баллов) — девятый.