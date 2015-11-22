"Ювентус" победил "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу - ВИДЕО

https://report.az/storage/news/a8520b5807046aaf3713f7513e94d511/de3e204f-d338-40a9-9238-e9a0a3a7bd95_292.jpg
Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Ювентус" выиграл у "Милана" в домашнем матче 13-го чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0.
Гол забил Пауло Диабала (65-я минута).
"Ювентус" одержал третью победу подряд и обошел миланцев в турнирной таблице. Теперь туринский клуб занимает шестое место (21 очко), сместив "Милан" на строчку ниже (20).
News DepartmentАвтор новости