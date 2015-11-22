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    "Ювентус" победил "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу - ВИДЕО

    Ювентус одержал третью победу подряд и обошел миланцев в турнирной таблице

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Ювентус" выиграл у "Милана" в домашнем матче 13-го чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0.

    Гол забил Пауло Диабала (65-я минута).

    "Ювентус" одержал третью победу подряд и обошел миланцев в турнирной таблице. Теперь туринский клуб занимает шестое место (21 очко), сместив "Милан" на строчку ниже (20).

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