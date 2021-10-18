Серия А: "Ювентус" обыграл "Рому"

"Ювентус" со счетом 1:0 обыграл "Рому" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

"Ювентус" со счетом 1:0 обыграл "Рому" в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Турине.

Единственный гол в матче забил Мойзе Кин (16-я минута). Полузащитник "Ромы" Джордан Верету не реализовал пенальти на 44-й минуте.

"Ювентус" набрал 14 очков и поднялся на седьмое место в таблице, "Рома" с 15 очками опустилась на четвертую строчку.

В следующем туре "Ювентус" встретится в гостях с "Интером" 24 октября, в среду команда в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. "Рома" 24 октября дома сыграет с "Наполи", в третьем туре группового этапа Лиги конференций подопечные Жозе Моуринью в гостях встретятся с норвежским "Будё-Глимт" в четверг.