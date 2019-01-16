"Ювентус" обыграл "Милан" и стал обладателем Суперкубка Италии - ВИДЕО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В матче за Суперкубок Италии встречались "Ювентус" и "Милан".

Как передает Report, игра состоялась на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу туринцев.

На 61-й минуте нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в этом матче. На 73-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку полузащитнику "Милана" Франку Кессье за грубую игру, после чего команда Дженнаро Гаттузо осталась в меньшинстве. Таким образом, "Ювентус" в восьмой раз стал обладателем Суперкубка Италии.

В прошлом сезоне "Ювентус" завоевал титул чемпиона Италии, ставший для клуба седьмым подряд и 34-м за время существования. "Милан" в свою очередь добрался до финала Кубка страны, где в решающем матче проиграл всё тому же "Ювентусу".