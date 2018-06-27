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    "Ювентус" объявил о покупке защитника "Валенсии" за 40,4 млн

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Защитник «Валенсии» Жоау Канселу продолжит карьеру в «Ювентусе». 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт итальянского клуба, 24-летний португальский футболист подписал соглашение с туринцами, рассчитанное до 30 июня 2023 года.

    Пресс-служба «Ювентуса» отмечает, что клуб заплатит за игрока «Валенсии» € 40,4 млн. Туринцы будут выплачивать эту сумму несколькими платежами в ближайшие три года.

    Стоит отметить, что «Ювентус» пытался приобрести игрока летом 2017 года, но тогда клубам не удалось договориться о трансфере.

    Канселу, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Интер», провел 26 матчей в итальянской Серии А, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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