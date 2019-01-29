"Ювентус" объявил о переходе Бенатиа в "Аль-Духайль"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Марокканский защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа перешёл в катарский "Аль-Духайль".

Как передает Report, об этом сообщает официальный "твиттер" туринского клуба.

Сумма трансфера составила € 8 млн. Она будет выплачена двумя платежами до октября 2019 года. Сумма может увеличиться ещё на € 2 млн за счёт бонусов.

31-летний Бенатиа перешёл в "Ювентус" из "Баварии" летом 2016 года на правах аренды за € 3 млн. Через год итальянский клуб выкупил трансфер футболиста за € 17 млн. Всего за туринский клуб он провёл 59 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. В составе "Ювентуса" Бенатиа два раза становился чемпионом Италии, а также дважды выиграл Кубок Италии. До этого он выступал за "Марсель", "Тур", "Лорьян", "Клермон", "Удинезе" и "Рому". За сборную Марокко сыграл 55 матчей и забил два гола.