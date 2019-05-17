​"Ювентус" не смог договориться с Аллегри

Руководство туринского «Ювентуса» завтра, 17 мая, проведёт ещё одну встречу с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Стороны всё ещё не могут договориться о продолжении сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Аллегри встречался с боссами «Ювентуса» уже дважды. На предыдущей встрече, состоявшейся вчера, 16 мая, с главным тренером разговаривали президент туринцев Андреа Аньелли, директор клуба Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи.

Ранее сообщалось, что Аллегри запросил у руководства «Ювентуса» новый контракт сроком до 2022 года с солидной прибавкой к заработной плате. 51-летний специалист хочет также большей власти в трансферных вопросах, а также в вопросах выделения средств на укрепление обороны и полузащиты.