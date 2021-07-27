"Ювентус" не будет продлевать контракт с Роналду

Туринский "Ювентус" отказался от продления контракта с нападающим Криштиану Роналду по причине чересчур высокой зарплаты португальца.

Туринский "Ювентус" отказался от продления контракта с нападающим Криштиану Роналду по причине чересчур высокой зарплаты португальца.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, действующее соглашение Роналду со "старой синьорой" рассчитано до лета 2022 года. При этом клуб и футболист находятся в полном взаимопонимании и продолжают продуктивную совместную работу.

Ранее сообщалось, что руководство туринского "Ювентуса" и Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта. По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо 31 млн евро в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать 20 млн евро.

Напомним, Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.