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«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником

«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником Туринский «Ювентус» намерен досрочно прервать трудовое соглашение с полузащитником Аароном Рэмси, проводящим вторую половину сезона на правах аренды в шотландском «Рейнджерс».
Футбол
21 мая 2022 г. 06:58
«Ювентус» намерен расторгнуть контракт с полузащитником

Туринский «Ювентус» намерен досрочно прервать трудовое соглашение с полузащитником Аароном Рэмси, проводящим вторую половину сезона на правах аренды в шотландском «Рейнджерс».

Как передает Report, об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб считает, что найти покупателя на 31-летнего футболиста будет сложно, поэтому они хотели бы прервать его контракт за год до его окончания, чтобы снизить зарплатный фонд. Зарплата Рэмси в «Ювентусе» составляет 7 млн евро в год, и валлиец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

Напомним, Рэмси стал единственным футболистом, не реализовавшим свою попытку в серии пенальти финала Лиги Европы с «Айнтрахтом». Его промах принёс немецкой команде победу в турнире.

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