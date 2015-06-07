"Барселона" в пятый раз в истории выиграла футбольную Лигу чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Испанский футбольный клуб "Барселона" обыграл итальянский "Ювентус" в финале Лиги чемпионов и в пятый раз в истории стал победителем самого престижного еврокубка.

Как сообщает Report, матч, состоявшийся в субботу на Олимпийском стадионе в Берлине, завершился со счетом 3:1 в пользу "Барселоны". В составе победителей голы забили Иван Ракитич (4-я минута), Луис Суарес (68) и Неймар (90). У "Ювентуса" отличился Альваро Мората (55).

Для "Барселоны" завоеванный трофей стал пятым в истории. Ранее "сине-гранатовые" становились победителями самого престижного клубного турнира Европы в 1992, 2006, 2009 и 2011 годах.