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    Юрий Семин стал новым главным тренером московского "Локомотива"

    Олег Пашинин, который исполнял обязанности главного тренера, останется в тренерском штабе

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер футбольного клуба "Габала" Юрий Семин назначен главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив".

    Как передает Report со ссылкой на сайт команды, в первом матче под руководством Семина "Локомотив" сыграет с "Краснодаром".

    Олег Пашинин, который исполнял обязанности главного тренера, останется в тренерском штабе. 

    Отметим, что Юрий Семин в 1986-2005 гг. работал главным тренером "железнодорожников". Под его руководством "Локомотив" в 2002 и 2004 годах становился чемпионом России. В сезоне 2014/2015 Семин являлся главным тренером "Габалы". После этого он работал в командах "Мордовия" и "Анжи".

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