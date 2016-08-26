Юрий Семин стал новым главным тренером московского "Локомотива"

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер футбольного клуба "Габала" Юрий Семин назначен главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив".

Как передает Report со ссылкой на сайт команды, в первом матче под руководством Семина "Локомотив" сыграет с "Краснодаром".

Олег Пашинин, который исполнял обязанности главного тренера, останется в тренерском штабе.

Отметим, что Юрий Семин в 1986-2005 гг. работал главным тренером "железнодорожников". Под его руководством "Локомотив" в 2002 и 2004 годах становился чемпионом России. В сезоне 2014/2015 Семин являлся главным тренером "Габалы". После этого он работал в командах "Мордовия" и "Анжи".