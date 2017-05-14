 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Юрий Семин: "Назаров в "Локомотиве"? Впервые слышу об этом"

    Информация не соответствует действительности

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего немецкого клуба «Эрцгебирге» и сборной Азербайджана Дмитрия Назарова.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, утверждалось, что трансфер одобрен российским специалистом.

    «Впервые слышу об этом. Информация не соответствует действительности», – заявил Семин.

    В текущем сезоне Назаров провел 26 матчей во второй Бундеслиге, в которых забил девять голов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi