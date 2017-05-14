Юрий Семин: "Назаров в "Локомотиве"? Впервые слышу об этом"

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего немецкого клуба «Эрцгебирге» и сборной Азербайджана Дмитрия Назарова.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, утверждалось, что трансфер одобрен российским специалистом.

«Впервые слышу об этом. Информация не соответствует действительности», – заявил Семин.

В текущем сезоне Назаров провел 26 матчей во второй Бундеслиге, в которых забил девять голов.