Юнис Гусейнов подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба "Кешля" Юнис Гусейнов сегодня представил руководству заявление об отставке

Главный тренер футбольного клуба "Кешля" Юнис Гусейнов сегодня представил руководству заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, руководство встретилось с Гусейновым и приняло заявление об отставке.

55-летний специалист поблагодарил председателя Правления футбольного клуба "Кешля" Заура Ахундова и пожелал клубу удачи.

В свою очередь руководство поблагодарило Гусейнова за его услуги.

Напомним, что Юнис Гусейнов был назначен главным тренером бакинского клуба в августе 2020 года.