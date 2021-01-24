Юнис Гусейнов подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба "Кешля" Юнис Гусейнов сегодня представил руководству заявление об отставке.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, руководство встретилось с Гусейновым и приняло заявление об отставке.
55-летний специалист поблагодарил председателя Правления футбольного клуба "Кешля" Заура Ахундова и пожелал клубу удачи.
В свою очередь руководство поблагодарило Гусейнова за его услуги.
Напомним, что Юнис Гусейнов был назначен главным тренером бакинского клуба в августе 2020 года.