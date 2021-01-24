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Юнис Гусейнов подал в отставку

Юнис Гусейнов подал в отставку Главный тренер футбольного клуба "Кешля" Юнис Гусейнов сегодня представил руководству заявление об отставке
Футбол
24 января 2021 г. 13:09
Юнис Гусейнов подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба "Кешля" Юнис Гусейнов сегодня представил руководству заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, руководство встретилось с Гусейновым и приняло заявление об отставке.

55-летний специалист поблагодарил председателя Правления футбольного клуба "Кешля" Заура Ахундова и пожелал клубу удачи.

В свою очередь руководство поблагодарило Гусейнова за его услуги.

Напомним, что Юнис Гусейнов был назначен главным тренером бакинского клуба в августе 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Yunis Hüseynov istefa verdi

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