​Юбилейный гол Кавани помог ПСЖ

В Париже завершился очередной матч 26-го тура французской Лиги 1.

Как передает Report, ПСЖ принимал "Бордо", в котором победу одержали хозяева со счетом 4:3.

Счет на 18-й минуте открыл Хван Ый Чо, который вывел "Бордо" вперед. Но еще до перерыва парижане не только отыгрались, но и забили второй мяч. На 25-й минуте Эдинсон Кавани восстановил равновесие, этот гол стал для него 200-м в ПСЖ. Ранее никому не удавалось достичь в парижском клубе этой отметки.

Уже в компенсированное время второй мяч ПСЖ забил Маркиньос. В самой концовке тайма ПСЖ упустил преимущество. На шестой добавленной минуте Пабло сравнял счет.

Во втором тайме Маркиньос оформил дубль, а еще один мяч забил Килиан Мбаппе. На 83-й минуте Рубен Пардо вновь сократил отставание в счете, но отыграться "Бордо" уже не удалось. А в концовке снова было жарко. Сперва после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол Мбаппе, а затем удалил за вторую жёлтую карточку Неймара.

ПСЖ с 65 очками лидирует в чемпионате Франции. "Марсель", занимающий второе место, отстает от парижан на 13 очков. "Бордо" занимает 12-ю позицию с 35 очками.