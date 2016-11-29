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    Выяснилась причина неучастия главного тренера сборной на матче "Карабах" - "Габала"

    В состоянии здоровья хорватского специалиста возникли проблемы

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки не будет следить за матчем между "Карабахом" и "Габалой" в XIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

    Об этом Report сообщил начальник Департамента информации и связей с общественностью Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Микаил Нариманоглу.

    По его словам, из-за проблем в состоянии здоровья хорватский специалист не сможет присутствовать на матче: "В состоянии здоровья Просинечки возникли проблемы. Он простыл и поэтому не придет на стадион Azərsun Arena".

    Отметим, что матч между "Карабахом" и "Габалой" начнется в 19:00. 

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