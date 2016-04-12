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    ​Выставлены на продажу билеты предстоящего в Баку чемпионата Европы

    Стоимость билетов 1, 2 и 10 манатов

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты предстоящего в Баку чемпионата Европы U17.

    Как сообщает Report, стоимость билетов 1, 2 и 10 манатов.

    Билеты продаются в Торговых центрах 28 Mall, Park Bulvar, кассах стадиона 8 км, абонентской службе Bakcell (У.Гаджибейли, 48), кассах Бакинского олимпийского стадиона (с 13 апреля), кассах стадиона "Карабах" (с 13 апреля) и Торговом центре Gənclik Mall (с 17 апреля).

    Отметим, что чемпионат Европы состоится 5-21 мая. 

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