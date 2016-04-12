​Выставлены на продажу билеты предстоящего в Баку чемпионата Европы

Стоимость билетов 1, 2 и 10 манатов

12 апреля, 2016 17:10

https://report.az/storage/news/a90a7c6dea1fcdcb2a7d996454847a15/ffdc93b4-2ca5-479d-8c13-5fce52bd26cd_292.jpg Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Выставлены на продажу билеты предстоящего в Баку чемпионата Европы U17. Как сообщает Report, стоимость билетов 1, 2 и 10 манатов. Билеты продаются в Торговых центрах 28 Mall, Park Bulvar, кассах стадиона 8 км, абонентской службе Bakcell (У.Гаджибейли, 48), кассах Бакинского олимпийского стадиона (с 13 апреля), кассах стадиона "Карабах" (с 13 апреля) и Торговом центре Gənclik Mall (с 17 апреля). Отметим, что чемпионат Европы состоится 5-21 мая.

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