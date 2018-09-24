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    Выделенные со стороны УЕФА средства перечислены на счет "Карабаха"

    Клубу выплачено 4 млн 35 тыс. 740 евро

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ За участие в Лиге Европы и успешные выступления за последние 10 лет, со стороны УЕФА "Карабаху" выделено 4 млн 35 тыс. 740 евро. 

    Как сообщает Report, при посредничестве АФФА указанные средства перечислены на счет клуба.  

    2 млн 750 тыс. евро от общей суммы выделены за участие азербайджанской команды в Лиге Европы (эта сумма выделена 48 клубам). 

    За выступления в течение последних 10 лет агдамский клуб получил 1 млн 285 тыс. 740 евро. 

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