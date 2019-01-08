"Вулверхэмптон" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии

Баку. 8 ярваря. REPORT.AZ/ В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» уступил «Вулверхэмптону» со счётом 1:2 и вылетел из турнира.

Как передает Report, встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни.

На 38-й минуте матча счёт открыл Рауль Хименес, которому ассистировал Диогу Жота. В начале второй половины встречи равновесие восстановил Дивок Ориги. Впрочем, всего через несколько минут «волков» вывел вперёд Рубен Невеш с паса Рубена Винагре. Этот гол оказался победным.

В этой встрече травму получил защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, который был заменён на шестой минуте.

Матчи стадии 1/16 финала пройдут 16 февраля.

В чемпионате Англии «Ливерпуль», набрав 54 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (29) — на девятом месте.

Кубок Англии. 1/32 финала

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" - 2:1

Голы: 1:0 – Хименес – 38, 1:1 – Ориги – 51, 2:1 – Невеш – 55