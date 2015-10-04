​Вратарь забил гол ударом от своих ворот - ВИДЕО

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Вратарь кировского «Динамо» Борис Шогенов забил гол в матче первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Урал-Поволжье» с ижевским «Зенитом».

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте ПФЛ.

Встреча состоялась 3 октября в Ижевске. Шогенов отличился на 14-й минуте игры, открыв счет. На опубликованном на YouTube видео видно, что голкипер сильно выбил мяч от своих ворот, тот ударился о землю и перелетел через вратаря хозяев поля Сергея Воронина. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Зенита».