Вратарь "Сумгайыта" прокомментировал свое отсутствие в составе сборной Азербайджана

Вратарь "Сумгайыта" Мехди Джаннатов прокомментировал свое отсутствие в составе сборной Азербайджана.

Вратарь "Сумгайыта" Мехди Джаннатов прокомментировал свое отсутствие в составе сборной Азербайджана.

32-летний голкипер в комментарии Report заявил, что с уважением относится к решению главного тренера сборной Фернанду Сантуша.

"Мы должны заслужить доверие главного тренера своей игрой на поле. Естественно, для этого нужно играть лучше и показывать хорошие результаты. Мы должны доказать на поле, что достойны сборной. Если я не попал в состав сборной, значит, на это есть какая-то причина. Мы должны работать над собой", - сказал он.

Отметим, что Джаннатов в этом сезоне выходил в основном составе сборной Азербайджана в первых 4 матчах Лиги Наций УЕФА. Главный тренер Фернанду Сантуш не включил вратаря в состав на предстоящие матчи против Эстонии и Швеции.